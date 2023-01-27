Jaguar Land Rover поставила на паузу сервисную поддержку в России

Autonews.ru со ссылкой на представителя Jaguar Land Rover сообщает, что компания остановила сервисную поддержку для владельцев автомобилей британских марок в России. Иными словами, фирменный сервис для них недоступен, а сам автопроизводитель не ведет бизнес в стране. И несмотря на то, что официально об уходе с российского рынка Jaguar Land Rover пока не объявлял (в отличие, например, от Mercedes-Benz и Infiniti), около 80 процентов штата местного представительства сократили еще весной 2022 года.

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В Jaguar Land Rover журналистам объяснили, что «продажи и некоторая сервисная поддержка в России поставлены на паузу в связи с обязанностью компании выполнять условия санкций». Ранее стало известно и об отключении России от сервисных программ Volkswagen – об этом в начале января рассказали в «Союзе автосервисов». При этом Volkswagen, как и Jaguar Land Rover, объявлять об уходе с рынка не торопится.

Поддержку сервисных программ отключил и Mercedes-Benz, однако это объясняется решением немецкого автопроизводителя уйти из России, о чем было объявлено официально. Компания избавилась от российских активов, включая завод в подмосковном Есипово, – он перешел дилерскому холдингу «Автодом». При этом тогда в Mercedes-Benz называли своим приоритетом «максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг».