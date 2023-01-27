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1 час назад

«Пазик» нового поколения впервые вышел на маршрут

Wroom.ru

Первый экземпляр нового автобуса «Ситимакс-9» начали эксплуатировать в городе Павлово Нижегородской области.

«Пазик» нового поколения впервые вышел на маршрут
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Под конец прошлого года Павловский автобусный завод начал выпуск новой модели — автобуса среднего класса «Ситимакс-9». Первым заказчиком, получившим такую машину, стало пассажирское предприятие с родины завода — города Павлово. Автобус уже работает на одном из маршрутов в тестовом режиме.

«Ситимакс-9» (заводской индекс ПАЗ-4223) стал первым представителем нового семейства городских автобусов. Модель рассчитана на перевозку 75 пассажиров, среди её особенностей — низкий пол в большей части салона и две широкие двери для входа-выхода, расположенные в центральной части кузова.

салон «Ситимакс-9»

Автобус оснащают турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, развивающим 214 л. с., и новой автоматической коробкой ГАЗ (подробностей о ней пока нет).

Автоновости,Павловский автобус,
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