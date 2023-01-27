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48 минут назад

Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года

Газета.Ru

Производство автомобилей в Великобритании снизилось в 2022 году почти на 10% до 775 тыс. единиц, что стало худшим показателем с 1956 года. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на данные ассоциации производителей и продавцов автомобилей.

Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года
Фото: Jaguar Land RoverJaguar Land Rover

Низкие показатели прошлого года отраслевая организация связывает с кризисом полупроводников, который продолжал оказывать влияние на автомобильную промышленность. Кроме того, автопроизводители продолжают переоснащать свои заводы для выпуска электрических машин.

Ожидается, что в 2023 году производство машин в стране вырастет до 842 тыс., однако пока Великобритания отстает от других стран, включая Германию, автопром которой уже перешел к росту.

Также на снижение объемов производства отразились стратегические решения ряда автоконцернов. В частности, Honda завершила в 2021 году выпуск в стране автомобилей Civic, а BMW объявила о переносе сборки электрических версий Mini в Китай.

Автоновости,BMW,Honda,
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