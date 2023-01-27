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1 час назад

Компания EXEED может представить в России новый кроссовер EXEED AtlantiX

ПроКроссовер.ру

Название AtlantiX, очевидно, происходит от Атлантиды, мифологического затерянного города, который считался домом для самой развитой цивилизации в доисторические времена, в то время как X означает превышение и исследование неизвестного. Кроссовер с 12,3-дюймовым центральным экраном и системой Smart Cloud Car, которая позволяет распознавать лица и навигацию с дополненной реальностью является лучшим из моделей бренда.

EXEED может представить в России новый кроссовер AtlantiX
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Кроссовер получил два электродвигателя с 1,5-литровым бензиновым двигателем и получила амбициозное название «Супергибридная технология полного двигателя Starcore ET-i». Chery заявляет, что средний расход топлива составит 4,8 л/100 км (чуть больше, чем у Toytoa — 4,7 л/100 км), а благодаря аккумуляторной батарее на 19,27 кВтч — 105 км в полном диапазоне электромобиля. Chery заявляет, что с предлагаемым общим крутящим моментом около 580 Нм его PHEV разгоняется до 100 км/ч всего за 6,8 секунды.

Автоновости,Chery,
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