В России утвердили ГОСТ для алкозамков

Росстандарт утвердил новый ГОСТ Р для алкозамков. Как пишет газета «Известия», соответствующий приказ ведомство выпустило в четверг, 26 января.
Система алкозамка предназначена для выявления паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе. Если их концентрация превышена, то в момент начала движения двигатель автомобиля блокируется, а информация передается в региональный информационный центр, автотранспортное предприятие и ГИБДД. Для этого алкозамок может использовать систему спутниковой связи ЭРА-ГЛОНАСС.
ГОСТ устанавливает общие технические требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы алкозамка. Стандарт будет распространяться на устройства, предназначенные для установки на автомобилях для коммерческих перевозок пассажирок, а также на авто для транспортировки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора. Действовать он начнет с 1 апреля 2023 года.
Напомним, что в 2021 году Минпромторг и ГИБДД предложили ставить алкозамки на машины водителей, наказанных за нетрезвую езду. Тогда предполагалось, что подобные системы будут устанавливать на автомобили за счет их владельцев, если они ранее были пойманы пьяными за рулем.