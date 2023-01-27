В России утвердили ГОСТ для алкозамков

Росстандарт утвердил новый ГОСТ Р для алкозамков. Как пишет газета «Известия», соответствующий приказ ведомство выпустило в четверг, 26 января.

Система алкозамка предназначена для выявления паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе. Если их концентрация превышена, то в момент начала движения двигатель автомобиля блокируется, а информация передается в региональный информационный центр, автотранспортное предприятие и ГИБДД. Для этого алкозамок может использовать систему спутниковой связи ЭРА-ГЛОНАСС.

ГОСТ устанавливает общие технические требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы алкозамка. Стандарт будет распространяться на устройства, предназначенные для установки на автомобилях для коммерческих перевозок пассажирок, а также на авто для транспортировки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора. Действовать он начнет с 1 апреля 2023 года.