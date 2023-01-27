Обозначен срок появления в России седана Omoda

Появившаяся в России в прошлом году марка Omoda (суббренд Chery) официально подтвердила появление в своем модельном ряду седана. Как пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу китайской марки, новинку выведут на российский рынок до конца нынешнего года. Ранее представители Chery только намекали на такое пополнение линейки. Ни подробностей, ни более точного срока пока нет, но имеется информация о появлении в РФ Arrizo 8 и Arrizo 6 Pro.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

О возможном дебюте в РФ флагманского Arrizo 8 стало известно летом минувшего года. Тогда сообщалось, что Chery изучает рынок и пока не приняла окончательного решения. Конкурента Toyota Camry и Hyundai Elantra на домашнем рынке комплектуют моторами 1.5 и 1.6 мощностью 156 и 197 лошадиных сил соответственно. Более мощный положен версии GT со спортивным антуражем, а 1,5-литровый — седану с базовым оформлением. В анкете, которую предлагали заполнить россиянам маркетологи Chery, был указан диапазон цен — от 2,6 миллиона до 4,4 миллиона рублей.

Arrizo 6 Pro, второй претендент на включение в модельный ряд, выступает в одном классе с Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Китайским покупателям он предлагается с двигателями объемом 1,5 литра — 116-сильным «атмосферником» и 156-сильным турбомотором, работающими в паре с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором. Стоимость такого седана в КНР варьируется от 66,9 тысячи до 99,9 тысячи юаней (примерно от 680 тысяч до миллиона рублей).

Пока же Omoda в России продает только кроссовер С5. У него трендовая внешность с крупной безрамочной решеткой радиатора, сдвоенный экран «приборки» и мультимедийной системы в салоне, 147-сильный турбомотор 1.5 и вариатор. Цена, указанная производителем, на сегодняшний день стартует с 2 429 900 рублей.