Продажи мотоциклов в России упали на 16%

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило о сокращении продаж новых мотоциклов в России в 2022 году. Показатель упал на 15,9% к предыдущему году, до почти 15,5 тыс. штук, передают «Известия».

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Примечательно, что бренды Европы и США значительно потеряли свои позиции. Вместе с тем марки из Китая, Индии и СНГ продемонстрировали достаточно высокие уровни по продажам в РФ.

На первом месте оказался индийский бренд Bajaj – на рынке продали 2340 мотоциклов (–4,3% к показателям 2021 года). Затем идут китайские мотоциклы Regulmoto (1971 ед.,+85,9%) и Motoland (1806 ед. (–2,7%).

Бренд BMW – бывший лидер на российском рынке – занял лишь третью строчку, показав падение продаж на 63% (1050 ед.). Пятой стала китайская марка Avantis, которой удалось увеличить продажи в 2,4 раза (912 ед.). Следом идут белорусские мотоциклы «Минск» (775 ед.,+95,6%). За ними последовал китайский бренд Kayo (649 ед.,+6,9%). В 3,6 раза увеличились продажи (611 мотоциклов) у компании Wanqiang из Китая. Однако у Harley-Davidson (602 шт.) они сократились больше чем вдвое. На десятой строчке - китайский мотопроизводитель Voge. Компании удалось продать в стране 458 моделей, тогда как годом ранее всего продали 33 единицы.

Издание обращает внимание на то, что в данный рейтинг не попали японские марки. По словам специалистов, это связано с тем, что некоторые из брендов Яионии решили приостановить поставки техники в РФ.

Директор мотонаправления ГК «Автодом» Олег Воронцов, комментируя общую динамику по продажам мотоциклов в РФ, заявил, что тренд обусловлен падением покупательской активности и усложнением цепочек поставок новых мотоциклов.

Издатель специализированного журнала «Мото» Роман Ситников прогнозирует сохранение в текущем году рынка новых мотоциклов в России на прежнем уровне. Ключевыми его участниками будут производители из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии, полагает специалист.