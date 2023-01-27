Mazda показала на видео салон флагманского CX-90

Тизерная кампания Mazda CX-90 продолжается. На этот раз на YouTube-канале подразделения марки в США появился ролик, в котором дизайнеры говорят о своих источниках вдохновения и показывают детали экстерьера и премиального интерьера новинки. Причем последний благодаря нескольким подробным тизерам оказался практически полностью рассекречен перед премьерой, до которой осталось меньше недели — она запланирована на 31 января.

Фото: Mazda USA / YouTube Mazda USA / YouTube

Архитектура интерьера, как видно на кадрах, практически повторяет оформление «младшего» CX-60. Mazda CX-90 получил отделку в нейтральных сероватых тонах, японскую строчку на тканях, цифровую приборную панель и горизонтальный отдельно стоящий экран мультимедийной системы. На центральном тоннеле виден джойстик переключения передач как у CX-60, под дефлекторами — ряд физических кнопок.

В качестве декора использован хром. Также в видео дизайнер интерьеров Бекки Оуэнс обсуждает текстуру светлой древесины, однако на образце, который она держит в руках, можно заметить наклейку Stoneform — это искусственная альтернатива дереву. Судя по всему, именно этим материалом покрыт центральный тоннель.

Что касается экстерьера, то в видео презентован новый оттенок под названием Artisan Red — красный с темным подтоном. Цвет наиболее выигрышно смотрится на округлых поверхностях, а потому дизайнеры старались минимизировать острые углы.