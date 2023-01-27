Самая дешёвая Mazda обновилась

У японского компакта спереди теперь «заглушка», хотя можно выбрать и версию с традиционной решеткой. Техника прежняя: на родине «двойка» доступна с бензиновым и дизельным моторами.

Фото: Mazda Mazda

Маленький хэтчбек Mazda2 актуальной генерации в строю с 2014 года, первый полноценный рестайлинг провели в 2019-м. Кстати, именно тогда в родной для марки Японии модель перешла на глобальное имя (прежде хэтч там звался Demio). И вот еще одна модернизация – такая «пятидверка» пока представлена только на домашнем рынке.

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Хэтчу переделали «личико»: на месте привычной радиаторной решетки теперь «заглушка», как у электрокаров (сама решетка переехала ниже). В зависимости от версии этот элемент может быть черным, белым или в цвет кузова. При этом «оспортивленным» вариантам (15 Sport и XD Sport+) оставили традиционную решетку (причем и она новая). Еще заменили бамперы, плюс расширены палитра цветов и ассортимент дисков. Среди опций – пленка на крышу (черная или белая), дизайн-пакеты Rookie Drive и Clap Pop (наклейки, зеркала иного цвета, яркий спойлер и др.).

В салоне иными стали лишь материалы отделки; фишка комплектаций «под спорт» — красная прострочка. Топовая версия 15 Sunlit Citrus по умолчанию имеет электрорегулировки кресел, кожаное рулевое колесо с обогревом, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

Технику реформы не затронули. К слову, на родине «пятидверка» никак не электрифицирована – нет даже гибридного довеска. В Японии хэтчбек Mazda2 представлен с бензиновым мотором Skyactiv-G 1.5 (110 или 116 л.с.) и дизелем Skyactiv-D 1.5 (105 л.с.), коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Привод передний или полный.