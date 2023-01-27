В России появился в продаже гибридный Geely Monjaro

Бензиновые кроссоверы Geely Monjaro завозят в Россию по параллельному импорту с октября прошлого года. При этом официально китайские модели должны привезти только в марте-апреле. Вместе с тем отечественные дилеры времени не теряют. Издание «Российская газета» сообщило, что один из автосалонов поставил в страну гибридную модификацию автомобиля. Приобрести новинку, которая помимо силовой установки немного отличается дизайном, можно за 4 199 000 рублей.

Фото: Geely Geely

Гибридный Geely Monjaro оборудован полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, а суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 245 лошадиных сил.

Внешне такой кроссовер можно отличить по радиаторной решетке со светящимся логотипом и светодиодными полосами, а также по иному переднему бамперу и другим колесным дискам. В остальном гибридный Monjaro повторяет конструкцию бензиновой версии. 4770-миллиметровый автомобиль построен на модульной архитектуре CMA, которую китайская компания разрабатывала совместно с Volvo.

Geely

Geely

Приобрести гибридный Geely Monjaro в России можно за 4 199 000 рублей.