Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Новый Maserati GranTurismo обзавелся «приветственной» версией PrimaSerie

Motor.ruиещё 1

У нового Maserati GranTurismo появилась специальная версия PrimaSerie. Она основана на топовом варианте Trofeo и предлагается в двух цветах: матовом серебристом Grigio Lamiera и черном Nero Cometa. В движение купе приводит V6 3.0 от суперкара MC20. Мотор выдает 558 лошадиных сил и сочетается с восьмидиапазонным автоматом.

Новый Maserati GranTurismo обзавелся «приветственной» версией PrimaSerie
Фото: © Maserat© Maserat

Запуск лимитированного исполнения PrimaSerie приурочен к выходу на рынок нового GranTurismo и 75-летию первого гранд-турера марки, модели A6 1500 GT Pininfarina. Спецверсия основана на GranTurismo Trofeo и будет доступна в двух цветах кузова. Первый — матовый серебристый Grigio Lamiera, разбавленный красными акцентами Corse, который должен напомнить о ранних машинах Officine Alfieri Maserati. Второй — черный Nero Cometa с контрастными ярко-зелеными вкраплениями.

Салоны обеих машин выполнены в сочетании черного и серебристого. На подполковниках сидений — логотипы спецверсии с надписью «75th Anniversary». А под капотом — «турбошестерка» 3.0 Nettuno с форкамерной системой зажигания. На GranTurismo Trofeo этот агрегат, изначально созданный для суперкара MC20, выдает 558 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Тираж PrimaSerie составит 75 экземпляров. Цен пока нет.

Новый GranTurismo дебютировал в октябре прошлого года. Причем ему впервые досталась электрическая силовая установка. Купе на батарейках называется GranTurismo Folgore. У него три электромотора с комбинированной отдачей 762 силы и 1350 Нм момента и 800-вольтовая батарея емкостью 92,5 киловатт-часа. Электрокар разгоняется до «сотни» на 0,8 секунды быстрее GranTurismo Trofeo, за 2,7. Максимальная скорость — 320 километров в час.

Автоновости,Maserati GranTurismo,Maserati,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители