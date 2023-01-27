Новый Maserati GranTurismo обзавелся «приветственной» версией PrimaSerie

У нового Maserati GranTurismo появилась специальная версия PrimaSerie. Она основана на топовом варианте Trofeo и предлагается в двух цветах: матовом серебристом Grigio Lamiera и черном Nero Cometa. В движение купе приводит V6 3.0 от суперкара MC20. Мотор выдает 558 лошадиных сил и сочетается с восьмидиапазонным автоматом.

Фото: © Maserat © Maserat

Запуск лимитированного исполнения PrimaSerie приурочен к выходу на рынок нового GranTurismo и 75-летию первого гранд-турера марки, модели A6 1500 GT Pininfarina. Спецверсия основана на GranTurismo Trofeo и будет доступна в двух цветах кузова. Первый — матовый серебристый Grigio Lamiera, разбавленный красными акцентами Corse, который должен напомнить о ранних машинах Officine Alfieri Maserati. Второй — черный Nero Cometa с контрастными ярко-зелеными вкраплениями.

Салоны обеих машин выполнены в сочетании черного и серебристого. На подполковниках сидений — логотипы спецверсии с надписью «75th Anniversary». А под капотом — «турбошестерка» 3.0 Nettuno с форкамерной системой зажигания. На GranTurismo Trofeo этот агрегат, изначально созданный для суперкара MC20, выдает 558 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Тираж PrimaSerie составит 75 экземпляров. Цен пока нет.