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31 минуту назад

Goodyear грозит уголовное расследование из-за отзыва шин

Елена Прошина

В США проводится уголовное расследование против производителя шин Goodyear из-за проведения кампании по отзыву шин RV, начатой в 2022 году. Об этом пишет Autoblog.

Goodyear грозит уголовное расследование из-за отзыва шин
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Отзыву подлежали шины Goodyear G159 после того, как были выявлены многочисленные случаи расслоения протектора, которые приводили к авариям, в том числе со смертельным исходом.

Сейчас большое жюри собирает доказательства, вероятнее всего, чтобы выяснить, действовал ли Goodyear добросовестно в отношении дефекта. В свою очередь, компания утверждает, что действовала добросовестно, когда впервые узнала о проблеме в 2002 году.

Расследование NHTSA в отношении Goodyear G159 началось еще в 2017 году. Тогда был подан иск о том, что дефекты безопасности привели к авариям на автодомах, которые привели к гибели и травмам их пассажиров. В итоге тогда компания отказалась проводить отзыв шин, однако после давления все же согласилась.

При этом неизвестно, сколько таких шин используется, т.к. их производство закончилось еще в январе 2003 года. По мнению NHTSA, Goodyear знал о проблеме до того, как шины были сняты с производства, что послужило бы основанием для начала отзывной кампании еще в 2002 году. В свою очередь, компания заявляет, что не была осведомлена о более высокой, чем обычно, частоте отказов, пока не были предъявлены претензии по иску 2017 года.

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