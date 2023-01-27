Goodyear грозит уголовное расследование из-за отзыва шин

В США проводится уголовное расследование против производителя шин Goodyear из-за проведения кампании по отзыву шин RV, начатой в 2022 году. Об этом пишет Autoblog.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Отзыву подлежали шины Goodyear G159 после того, как были выявлены многочисленные случаи расслоения протектора, которые приводили к авариям, в том числе со смертельным исходом.

Сейчас большое жюри собирает доказательства, вероятнее всего, чтобы выяснить, действовал ли Goodyear добросовестно в отношении дефекта. В свою очередь, компания утверждает, что действовала добросовестно, когда впервые узнала о проблеме в 2002 году.

Расследование NHTSA в отношении Goodyear G159 началось еще в 2017 году. Тогда был подан иск о том, что дефекты безопасности привели к авариям на автодомах, которые привели к гибели и травмам их пассажиров. В итоге тогда компания отказалась проводить отзыв шин, однако после давления все же согласилась.