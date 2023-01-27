Назван срок начала поставок «Москвичей» в регионы России

Старт поставок автомобилей «Москвич» в 20 дилерских центров в еще 12 городах России запланирован на февраль. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что машины поступят в Ставрополь, Тюмень, Омск, Оренбург, Челябинск, Красноярск, Пермь, Волгоград, Казань, Воронеж, Самара, Саратов.

«Теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах», - заявило предприятие.

В публикации говорится, что спрос на модельный ряд «Москвича» увеличивается, в этой связи география присутствия марки на первом этапе расширится.

С 30 января по 10 февраля будут принимать заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Кроме того, как отмечается, ожидается возобновление поиска партнеров в Москве.

Ранее портал Drom сообщил, что в 2023 году модельная линейка «Москвича» расширится благодаря запуску сборки еще двух моделей с индексами 5 и 6. До этого стало известно, что дилерская сеть автозавода «Москвич» пополнилась новыми салонами. Они локализованы в 10 крупных российских городах.