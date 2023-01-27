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1 час назад

Ford отзывает новые внедорожники Bronco Sports из-за поврежденной системы ABS

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что Ford проведет отзывную кампанию для 801 Bronco Sports года из-за проблемы в антиблокировочной системе. Кампания затрагивает внедорожники, произведенные с 8 декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года.

Ford отзывает новые внедорожники Bronco Sports
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Причина отзыва: в модуле ABS поврежден клапан. В документах, поданных в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, говорится, что модуль был произведен компанией Continental Automotive, и при производстве посторонний предмет попал в инструмент для сборки клапана, из-за чего он повредился.

Из-за данного дефекта может появиться пятно на шарике, который создает уплотнение в клапане. А это, в свою очередь, может привести к пропусканию жидкости при закрытом положении. Кроме того, если водитель использует функцию Auto Hold, то она может не справиться, и автомобиль может поползти вперед, что также может привести к аварии.

Ford постарается предотвратить возникновение ДТП путем отзыва и бесплатной замены модуля ABS в автомобилях. Компания планирует начать общение с владельцами с 15 февраля.

Автоновости,Ford,
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