В России закончились кроссоверы Suzuki SX4

«Модель Suzuki SX4 снята с сайта. Во II квартале 2022 года мы ожидали в РФ новую модель Suzuki S-Cross, представленную в ноябре 2021 года, — сообщили «Газете.Ru» в компании.

Впрочем, дебют S-Cross в России в том году так и не состоялся. Собеседник в Suzuki подчеркнул, что складские запасы автомобилей SX4 закончились в прошлом году, еще и потому что сама машина снята с производства.