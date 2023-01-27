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1 час назад

В России закончились кроссоверы Suzuki SX4

Газета.Ru

В России распроданы последние запасы кроссоверов Suzuki SX4. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Сузуки Мотор Рус».

В России закончились кроссоверы Suzuki SX4
Фото: SuzukiSuzuki

«Модель Suzuki SX4 снята с сайта. Во II квартале 2022 года мы ожидали в РФ новую модель Suzuki S-Cross, представленную в ноябре 2021 года, — сообщили «Газете.Ru» в компании.

Впрочем, дебют S-Cross в России в том году так и не состоялся. Собеседник в Suzuki подчеркнул, что складские запасы автомобилей SX4 закончились в прошлом году, еще и потому что сама машина снята с производства.

«Так что утилитарный и надежный Suzuki SX4 (вышедший в 2016 г., претерпевавший обновления) нашел своих счастливых владельцев в 2022 году», — уточнили в «Сузуки Мотор Рус».

На российском сайте японской компании остаются кроссовер Vitara и компактный внедорожник Jimny.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что у дилеров Volkswagen в Москве закончились ввезенные официально кроссоверы Teramont.

Автоновости,Suzuki SX4,Suzuki,Volkswagen,
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