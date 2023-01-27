В Москве внедрят новую модель прогноза и предотвращения ДТП

Она будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, при этом подробностей градоначальник не привёл.
Мэр Москвы добавил, что столица остаётся лидером по безопасности дорожного движения в России.
«По сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 году уменьшилось на 34%, число погибших на дорогах снизилось более чем в 2,5 раза. Уровень социального риска по итогам 2022-го предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира», — говорится в сообщении Собянина.