В Москве внедрят новую модель прогноза и предотвращения ДТП

«По сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 году уменьшилось на 34%, число погибших на дорогах снизилось более чем в 2,5 раза. Уровень социального риска по итогам 2022-го предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира», — говорится в сообщении Собянина.