Седаны Volkswagen Magotan 2022 года начали продавать в РФ за 3,5 млн рублей

В России стартовали продажи седанов Volkswagen Magotan. Ранее эта модель не поставлялась на российский рынок. Ее появление в России стало возможным благодаря схеме параллельного импорта. За автомобиль 2022 года придется заплатить не менее 3,5 млн рублей.

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Автомобили Volkswagen Magotan собираются в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen. По сути это Volkswagen Passat в кузове B8, но под другим названием. Машина предлагается с бензиновыми двигателями 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил и 2.0 TSI мощностью 186 или 220 лошадиных сил.

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