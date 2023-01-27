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54 минуты назад

В России стартовали продажи седанов Volkswagen Magotan по цене 3,5 млн рублей

Южный автомобиль

В России стартовали продажи седанов Volkswagen Magotan. Ранее эта модель не поставлялась на российский рынок. Ее появление в России стало возможным благодаря схеме параллельного импорта. За автомобиль 2022 года придется заплатить не менее 3,5 млн рублей.

Седаны Volkswagen Magotan 2022 года начали продавать в РФ за 3,5 млн рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Автомобили Volkswagen Magotan собираются в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen. По сути это Volkswagen Passat в кузове B8, но под другим названием. Машина предлагается с бензиновыми двигателями 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил и 2.0 TSI мощностью 186 или 220 лошадиных сил.

Южный автомобиль

В паре с двигателями работает семиступенчатый робот DSG. Также в Китае есть гибридная версия GTE на основе турбомотора 1.4. Даже такую модификацию российские дилеры предлагают купить своим клиентам. В оснащение входят двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, электроприводы зеркал, светодиодная оптика, панорамная крыша, мультируль, цифровая приборная панель и многое другое.

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