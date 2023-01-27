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57 минут назад

Обновленный Mercedes-AMG GLE был заснят во время тестовых испытаний

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что в интернет попали фотографии рестайлингового купе-кроссовера Mercedes GLE Coupe, который был заснят во время тестовых испытаний на трассе.

Обновленный Mercedes-AMG GLE был заснят во время тестов
Фото: CarscoopsCarscoops

Модели Mercedes GLE и Mercedes GLE Coupe будут представлены 31 января. Они получат небольшие обновления, которые в основном коснутся передней части и в меньшей степени задней.

Под капотом кроссоверов возможен целый ряд различных вариантов моторов, включая турбированный 2,0-литровый двигатель мощностью 255 л.с., а также турбированная 3,0-литровая рядная шестерка на 362 л.с. и твин-турбо 4,0-литровый V8, выдающий 483 л.с.

Carscoops

Фотографы-шпионы также запечатлели фейслифтинговый вариант AMG. Заряженный кросс может получить знакомый твин-турбо 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель на 429 л.с., а также твин-турбо 4,0-литровый V8 мощностью 603 л.с.

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