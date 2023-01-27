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1 час назад

Tesla готовит новую платформу, которая удешевит электрокары вдвое

Motor.ru

Компания Tesla готова раскрыть подробности о новой, уже третьей по счету платформе, разработка которой находится в приоритете у ее инженеров. Некоторая информация о ней будет обнародована на «Дне инвестора», запланированном на 1 марта 2023 года. Пока о ней известно мало: по заверениям главы Tesla Илона Маска, она будет стоить вдвое меньше существующих и позволит выпускать два электромобиля по цене одного.

Новая платформа Tesla удешевит электрокары вдвое
Фото: TeslaTesla

Первенцем новой платформы Tesla станет электромобиль, который окажется вдвое дешевле в производстве, чем нынешние Model 3 и Y. Это позволит компании установить относительно невысокий ценник: предварительно стоимость новинки заявлена на уровне 25 тысяч долларов (на сегодняшний день — 1,7 миллиона рублей), в то время как Model 3 сейчас оценивается минимум в 43 тысячи долларов (почти три миллиона рублей).

Снижение себестоимости поможет Tesla нарастить темпы производства. По словам Маска, тираж электрокаров на новой платформе превысит объемы выпуска всех нынешних моделей. По итогам 2023 года компания планирует собрать от 1,8 миллиона до двух миллионов электромобилей в зависимости от обстоятельств.

В прошлом году Tesla выпустила 1,36 миллиона машин, и это уже значительный скачок по сравнению с 2021-м: производство благодаря ускорившимся «Гигафабрикам» в Берлине и Техасе выросло на 47 процентов. Продать в 2022-м удалось 1,31 миллиона электрокаров по всему миру.

Что касается самой дешевой будущей Tesla, то известно, что ее сборка начнется не ранее 2024 года. В нынешнем же году компании предстоит наконец поставить на конвейер пикап Cybertruck, со дня премьеры которого прошло уже больше трех лет.

Автоновости,Tesla,
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