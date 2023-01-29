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1 час назад

В Казахстане отказываются продавать машины KIA, Hyundai и LADA россиянам

Car.ruиещё 1

Многие россияне приобретали иномарки за границей из-за дефицита. В Казахстане стали отказывать в обслуживании таким клиентам.

Россияне столкнулись с проблемами при покупке машин в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дилерские центры некоторых марок в Казахстане перестали обслуживать покупателей из России. Речь идет о точках, где продают автомобили марки Hyundai, KIA, Toyota, Chery, Volkswagen. Отказ в обслуживании можно получить даже в дилерских центрах компании Lada.

Для оценки качества обслуживания независимые корреспонденты обратились ко всем автодилерам на территории Казахстана. В одном из салонов марки Hyundai отказались продавать транспортное средство, как только выяснили, что у покупателя российский паспорт. В некоторых центрах отказ объясняли сложностями с оформлением необходимых документов.

В дилерском центре KIA сообщили, что продажа транспортных средств иностранным гражданам допустима только по виду на жительство. Еще один вариант - регистрация не резидента в качестве налогоплательщика Республики Казахстан. В документах должен указываться ИНН. Во всех остальных случаях сделка не сможет состояться.

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Один из дилеров АвтоВАЗа тоже отказался сотрудничать с покупателями из России. В салоне Chery, расположенном в Астане, независимый корреспондент хотел приобрести автомобиль Tiggo 4 Pro. Стоимость данной модели составляла 1 572 900 рублей. Данный прайс ниже, чем в России. Но в сделке было отказано, так как покупатель предоставил российский паспорт.

Клиенту предложили прийти в автосалон с родственником или знакомым, который имеет первичную местную регистрацию. В дилерских центрах Toyota и Volkswagen покупателям из России тоже отказывали в продаже транспортных средств.

До недавнего времени многие граждане России отправлялись в Казахстан, чтобы приобрести транспортные средства. Такое решение позволяло сэкономить денежные средства, так как цена заметно отличается.

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