Россияне столкнулись с проблемами при покупке машин в Казахстане

Многие россияне приобретали иномарки за границей из-за дефицита. В Казахстане стали отказывать в обслуживании таким клиентам.

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Дилерские центры некоторых марок в Казахстане перестали обслуживать покупателей из России. Речь идет о точках, где продают автомобили марки Hyundai, KIA, Toyota, Chery, Volkswagen. Отказ в обслуживании можно получить даже в дилерских центрах компании Lada.

Для оценки качества обслуживания независимые корреспонденты обратились ко всем автодилерам на территории Казахстана. В одном из салонов марки Hyundai отказались продавать транспортное средство, как только выяснили, что у покупателя российский паспорт. В некоторых центрах отказ объясняли сложностями с оформлением необходимых документов.

В дилерском центре KIA сообщили, что продажа транспортных средств иностранным гражданам допустима только по виду на жительство. Еще один вариант - регистрация не резидента в качестве налогоплательщика Республики Казахстан. В документах должен указываться ИНН. Во всех остальных случаях сделка не сможет состояться.

Один из дилеров АвтоВАЗа тоже отказался сотрудничать с покупателями из России. В салоне Chery, расположенном в Астане, независимый корреспондент хотел приобрести автомобиль Tiggo 4 Pro. Стоимость данной модели составляла 1 572 900 рублей. Данный прайс ниже, чем в России. Но в сделке было отказано, так как покупатель предоставил российский паспорт.

Клиенту предложили прийти в автосалон с родственником или знакомым, который имеет первичную местную регистрацию. В дилерских центрах Toyota и Volkswagen покупателям из России тоже отказывали в продаже транспортных средств.