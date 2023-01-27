Сотрудников российского завода Hyundai вызвали на работу

Телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщает, что сотрудников завода, принадлежащего «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, вызвали на работу, но только на два дня, 20 и 21 февраля. Явка обязательна – иначе пропущенный день будет считаться прогулом. И речь идет не о головном предприятии марки в Сестрорецке, а о заводе в Шушарах, которое Hyundai приобрела у General Motors в конце 2020 года. Автор канала предполагает, что к концу февраля появится ясность относительно будущего этой сборочной площадки.

Фото: © Русские автомобили / vk.com © Русские автомобили / vk.com

«Как говорят наши источники в «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», к 19 февраля руководство планирует завершить увольнения по соглашению сторон, – пишет «Русский автомобиль». – Сейчас увольняют с выплатой 12 окладов плюс 0,5 оклада за каждый полный год работы в компании. То есть, ветераны завода получают 16,5-18 окладов. Если учесть, что в среднем зарплаты у старших специалистов были в диапазоне 90-130 тысяч рублей, выплата составляет полтора миллиона и даже больше. Это без учета 13 процентов налога».

Автопроизводитель начал осваивать этот завод только в 2021 году, и к 2023-му планировал наладить там выпуск широкой линейки автомобилей. Но после всем известных событий южнокорейская марка поставила бизнес в России на паузу и заморозила проект по освоению завода в Шушарах.

«Астана-моторс» назвали вероятным покупателем российского завода Hyundai еще в середине января.

Помимо этой площадки, у Hyundai в Санкт-Петербурге есть завод в Сетрорецке, где до весны прошлого года производили Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio. Рядом расположен и моторный завод, но они, по словам автора «Русского автомобиля», «Астане-моторс» не по карману. «Так и не заработавший бывший завод GM, который самой «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» уже не нужен, можно купить по символической цене, – отмечает он. – Это позволит упростить взаимодействие с Hyundai».