BYD будет выпускать в Узбекистане три модели

Рассекречена линейка автомобилей китайской BYD, которые будут производиться в Узбекистане. По информации ресурса Investgo.cn, это будет гибридный седан Chaser 05 (в Китае – Destroyer 05), электрический Han, который по габаритам сравним с «пятеркой» BMW, а также кроссовер Song, причем сразу в двух версиях, бензоэлектрической и «зеленой». Для этого на мощностях UzAuto будет создано совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory, там организуют выпуск машин по полному циклу.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

BYD Chazor 05 – это одноклассник Kia Optima. Он оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового «атмосферника» (110 сил), которому помогает электромотор на 180 или 197 лошадиных сил. Емкость батареи – от 8,3 до 18,3 киловатт-часа, а заявленный запас хода на чистом электричестве – от 55 до 120 километров. В Китае эта модель стоит от 121,8 миллиона юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,2 миллиона.

Электрокар BYD Han по размерам можно сопоставить с BMW 5-Series. На домашнем рынке «зеленый» седан предложен с одномоторной и двухмоторной установками: в первом случае мощностью составляет 245 лошадиных сил, а во втором – 517 сил. Емкость батареи – 64,8, 76,9 или 85,4 киловатт-часа, а запас хода в зависимости от версии варьируется от 610 до 715 километров.

BYD Song DMi

Последний в списке – BYD Song, который имеет две версии, гибридную DMi и электрическую EV. Первая бывает переднеприводной с ДВС и одним электромотором (180 или 197 сил) спереди, а также полноприводной с дополнительным 163-сильным электромотором на задней оси – у такого кроссовера суммарная отдача трех агрегатов составляет 428 сил.

BYD Song EV

Song EV приводит в движение электромотор на передней оси, который развивает 184 силы. Его питает батарея на 71,7 киловатт-часа, одного ее заряда хватает на 505 километров.