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1 час назад

Автомобилисты назвали главные страхи на дорогах

Елена Прошина

Больше всего российские водители боятся пешеходов, перебегающих дорогу в неположенных местах, животных и агрессивных владельцев машин. Это следует из результатов исследования группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подмору автомобилей «Автокод», передает «РБК».

Автомобилисты назвали главные страхи на дорогах
Фото: UnsplashUnsplash

На первом месте среди страхов оказались пешеходы, перебегающие дорогу в неположенных местах. Этот вариант назвали 48% опрошенных россиян. При этом больше всего пешеходов боятся в Санкт-Петербурге.

За ним идет потеря управления автомобилем (36%), страх внезапного появления животного и ведущие себя агрессивно на дороге водители (34%). Последнего пункта больше всего опасаются жители Новосибирска (24%).

Также опрошенные россияне рассказали, что хотя бы раз в год попадают в неприятные происшествия на дороге. Таких водителей оказалось 90%. По 3% заявили, что попадают в подобные происшествия каждую неделю или месяц. Избежать такого развития событий россияне пытаются с помощью дистанции перед другим автомобилем (59%), использования поворотников при перестроении (54%), снижения скорости при движении по городу (43%), избегания провокаций в случае агрессии (38%) и проверки машины на исправность перед каждой поездкой (36%).

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Стоит отметить, что самыми распространенными причинами ДТП стали столкновение с другими автомобилями (37%) и повреждение транспортных средств посторонними предметами при движении (24%).

Автоновости,Группа Ренессанс Страхование,
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