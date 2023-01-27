Компания Changan приготовила три новых автомобиля для России

Компания Changan расширяет модельный ряд, в том числе за счёт модификаций для различных стран, машины адаптируют под местный климат и дорожные условия. Для России китайский производитель приготовил три новых автомобиля.

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Китайские автомобилестроители продолжают делиться своими планами в отношении российского рынка, который считается перспективным. Компания Changan на протяжении первого полугодия 2023 года привезёт в РФ один лифтбек и два кроссовера. Согласно имеющейся информации, существует высокая степень вероятности, что новинками станут модели Uni-V, CS95 и CS85.

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В Changan Motors Rus настроены оптимистично, так как речь идёт о постепенном усилении активности компании на российском рынке.

О названных новинках имеется некоторая информация, некоторые из них уже ввозят в РФ по параллельному импорту. К примеру, лифтбеки Uni-V осенью 2022 года начала продавать компания «Авилон» за 2,75-2,85 млн рублей.

Данная модель сертифицирована, ОТТС уже выдано. На рынок выйдет кроссовер, под капотом которого установлен бензиновый турбированный двигатель с рабочей камерой 1,5 л.

Мотор дефорсированный, его мощность уменьшили со 188 до 181 л. с., сохранив 300 Н•м крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 7-скоростная роботизированная коробка переключения передач с двумя сцеплениями. ДВС работает на бензине АИ-95, но можно использовать и АИ-92.

В декабре 2022 года в Москве видели автовоз, перевозивший несколько кроссоверов Uni-V, но информации о данных машинах нет. По мнению некоторых аналитиков, эти автомобили, а также флагманские CS95 и купеобразные CS85, привезли для изучения российского рынка. На одной из корпоративных конференций дилерам могли показать машины с целью ознакомления с данными моделями.

Стоимость CS95 составит для РФ 4,2 млн рублей, купеобразный Changan CS85 оценили в 3,3 млн рублей.

Российским автолюбителям важно как можно больше знать о ведущих автомобилестроителях Китая. Подобная информация позволит не только сложить о них своё мнение, но и сделать правильный выбор.

В КНР насчитывается 12 концернов, холдингов и компаний, производящих легковые машины, автобусы и грузовики. Имеются также восемь подконтрольных дочерних предприятий, выпускающих автомобили.

Лучшими автомобилестроителями КНР аналитики признают 10 крупнейших структур. Перечень составили по степени капитализации компаний, включая производственные мощности и выручку от продаж машин за 2020-2022 годы.