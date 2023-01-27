Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

ГИБДД предупредила о массовых рейдах на дорогах в выходные

Газета.Ru

ГИБДД в различных регионах России предупредила о проведении в ближайшие выходные масштабных рейдов по выявлению нетрезвых водителей и соблюдению ПДД пешеходами.

ГИБДД предупредила о массовых рейдах на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, такое мероприятие пройдет в Московской области, сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

"Массовые проверки и рейды будут организованы для предупреждения случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Кроме того, инспекторы ДПС усилят контроль за водителями, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов", - отмечается в сообщении ведомства.

О недопустимости нетрезвого вождения в преддверии уик-энда предупредили автоинспекторы Белгородской области и призвали граждан сообщать о пьяных водителях в дежурную часть.

Сплошные проверки водителей на дорогах ожидаются и в Воронежской области. Автоинспекторы этого региона планируют использовать тактику массовой проверки водителей группами нарядов ДПС.

Автомобилисты назвали главные страхи на дорогах

ГИБДД Красноярского края анонсировало аналогичные мероприятия в городе Канске и Канском районе. Автоинспекторы в Тюменской области планируют патрулировать те места, где уже происходили "пьяные" ДТП. О масштабных рейдах предупреждает водителей и ГИБДД Рязанской области. Они начнутся уже в пятницу.

Автоновости,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители