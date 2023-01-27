ГИБДД предупредила о массовых рейдах на дорогах

ГИБДД в различных регионах России предупредила о проведении в ближайшие выходные масштабных рейдов по выявлению нетрезвых водителей и соблюдению ПДД пешеходами.

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В частности, такое мероприятие пройдет в Московской области, сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

"Массовые проверки и рейды будут организованы для предупреждения случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Кроме того, инспекторы ДПС усилят контроль за водителями, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов", - отмечается в сообщении ведомства.

О недопустимости нетрезвого вождения в преддверии уик-энда предупредили автоинспекторы Белгородской области и призвали граждан сообщать о пьяных водителях в дежурную часть.

Сплошные проверки водителей на дорогах ожидаются и в Воронежской области. Автоинспекторы этого региона планируют использовать тактику массовой проверки водителей группами нарядов ДПС.