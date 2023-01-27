В России появился еще один «параллельный» Volkswagen из Китая

Параллельный импорт каждую неделю пополняет ассортимент российского рынка новыми моделями. Так, на Auto.ru выставили на продажу седан Volkswagen Magotan — под таким именем в Китае продается глобальный Volkswagen Passat. Автомобиль, судя по объявлению, имеется в наличии в одном из дилерских центров Перми. С конвейера совместного предприятия FAW-Volkswagen он сошел в минувшем году и предлагается в состоянии нового: пробег составляет всего 63 километра. Цена — 3 499 000 рублей.

Фото: Volkswagen Magotan© FAW-Volkswagen Volkswagen Magotan© FAW-Volkswagen

В списке оснащения черного Volkswagen Magotan числятся 29 опций. Среди них — диодные фары, датчики света и дождя, ABS и ESP, мониторинг давления в шинах, камера заднего вида, круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе и электропривод внешних зеркал заднего вида. Также имеются цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль и панорамная крыша. А вот «теплых» опций, актуальный для российского климата, Passat из Китая не имеет.

В движение седан приводит гибридная силовая установка на базе 1,4-литровой «турбочетверки» мощностью 150 лошадиных сил. Коробка передач роботизированная, привод передний. Помимо этого, в КНР Magotan предлагается в неэлектрифицированных вариантах с «чистыми» наддувными моторами 1.4 и 2.0. Отдача второго — 186 либо 220 сил.

В декабре сообщалось, что в России появится и китайский вариант Passat: из КНР была отправлена первая партия из 50 автомобилей. Оценили их чуть дороже глобального Passat/Magotan — в 3 750 000 рублей за комплектацию Luxury.