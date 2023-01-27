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1 час назад

Рамный минивэн Toyota Innova снова в строю: рестайлинг и дизель

Колеса.ру

Кое-где японская марка будет продавать два поколения своего MPV одновременно, причем такие машины значительно отличаются – и не только дизайном.

Рамный минивэн Toyota Innova снова в строю: рестайлинг и дизель
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Вэн Toyota новой третьей генерации дебютировал под конец прошлого года: в Индонезии он зовется Kijang Innova Zenix, а в Индии это Innova HyCross. Такая модель имеет несущий кузов, она построена на переднеприводной платформе GA-C, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). «Третий» MPV предложен с бензиновым двухлитровым «атмосферником» или в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе того же мотора. Так вот теперь выяснилось, что не везде предыдущую Innova отправят в отставку: индийским клиентам снова доступен «второй» вэн с «фамилией» Crysta, причем он пережил легкий рестайлинг.

Напомним, у предыдущего минивэна рамная конструкция и задний привод, он является родственником пикапа Toyota Hilux и внедорожника Fortuner. «Рамнику» достался новый передний бампер с более крупными противотуманками, плюс переделали радиаторную решетку. Корму и интерьер индийское подразделение Тойоты еще не показало – скорее всего, они прежние.

Беднее Innova Crysta после «камбэка» не стала, для минивэна все так же предусмотрены семь подушек безопасности, климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, передние и задние датчики парктроника. Иннова доступна с семи- или восьмиместным салоном.

Если модели нового поколения дизель не положен в принципе, то рестайлинговый рамный MPV, напротив, отныне оснащается только турбомотором, который работает на «тяжелом» топливе (прежде у «второго» вэна была и бензиновая версия): это двигатель объемом 2,4 литра мощностью 150 л.с. «Автомат» для Innova Crysta больше не предусмотрен – только пятиступенчатая «механика». Полный привод так и не появился.

В Индии уже принимают заказы на обновленный рамный минивэн, но цены еще не объявлены. За переднеприводную бензиновую Innova HyCross там просят минимум 22 500 долларов.

Автоновости,Toyota Innova,Toyota Hilux,Toyota,
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