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1 час назад

В России отзовут больше 8 тысяч машин Lexus

Говорит Москва

Речь идёт о моделях, реализованных с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019-го.

В России отзовут 8 тысяч машин Lexus
Фото: CC BY 2.0 / Dave Pinter / Lexus RX 350CC BY 2.0 / Dave Pinter / Lexus RX 350

Это следует из сообщения на сайте Росстандарта. В нём указано, что отзыв связан с некорректной работой вентиляционной трубки топливного бака.

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«Из-за конструктивных особенностей фланца есть вероятность образования трещины. Со временем она может расширяться и вызвать утечку топлива, что в свою очередь связано с риском возгорания автомобиля», — отмечает Росстандарт.

Владельцам таких экземпляров рекомендовали приехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

Автоновости,Lexus,Toyota,Росстандарт,
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