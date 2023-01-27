В России отзовут 8 тысяч машин Lexus

Речь идёт о моделях, реализованных с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019-го.
Это следует из сообщения на сайте Росстандарта. В нём указано, что отзыв связан с некорректной работой вентиляционной трубки топливного бака.
«Из-за конструктивных особенностей фланца есть вероятность образования трещины. Со временем она может расширяться и вызвать утечку топлива, что в свою очередь связано с риском возгорания автомобиля», — отмечает Росстандарт.
Владельцам таких экземпляров рекомендовали приехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.