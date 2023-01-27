Российские улицы будет убирать электрический беспилотник

Специалисты российской компании «Автономика» разработали беспилотную машину под названием «Пиксель», предназначенную для уборки улиц. Компактное автономное устройство, оборудованное электродвигателем, практически полностью состоит из отечественных элементов. Инженеры получили заказы на поставку машин за рубеж, однако сначала инновационную технику планируют испытать на московских улицах.

Фото: © Avtonomika © Avtonomika

Коммунальная машина оборудована системой компьютерного зрения, которая позволяет технике ориентироваться в пространстве. Кроме того, искусственный интеллект способен самообучаться. В движение «Пиксель» приводит электромотор, который позволяет машине выполнять работу практически бесшумно. Конструкция техники предусматривает смену необходимого оборудования. К примеру, транспорт можно оснастить уборочной щеткой или пылесосом.

По словам разработчиков, машина практически на сто процентов состоит из российских комплектующих. При создании техники инженеры использовали элементы конструкции, силовую электронику и программное обеспечение отечественного производства. В настоящий момент компания собирает коммунальную технику небольшими партиями. Специалисты уже получили заказы на поставку машин в ОАЭ. До выхода на зарубежный рынок создатели собираются проверить работоспособность машины на столичных улицах, куда в ближайшее время направят 15 автономных роботов.