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1 час назад

В ГИБДД сказали, что обязательно необходимо сделать перед покупкой авто

Konkurent.ru

Подобные действия способны сохранить время и денежные средства, сообщает KONKURENT.RU.

В ГИБДД сказали, что необходимо сделать перед покупкой авто
Фото: freepik.comfreepik.com

Россиянам, которые желают приобрести поддержанный автомобиль, сказали, что необходимо сделать в обязательном порядке перед оформлением сделки.

С предупреждением к гражданам обратились сотрудники Госавтоинспекции по Приморскому краю. Так, по словам сотрудников ГИБДД, покупка авто без его проверки несет в себе риски.

Дело в том, что в качестве продавцов поддержанных иномарок могут выступить и мошенники, пытающиеся продать автомобиль, который, например, находится в розыске.

Чтобы избежать дальнейших неприятностей, потенциальным покупателям советуют обратиться в ГИБДД для проверки документов покупаемой машины.

В Приморском крае, к слову, были организованы специальные пункты, где граждане могут проверить документы авто.

«В целях предотвращения мошеннических действий в отношении приобретателей автомобилей со стороны недобросовестных продавцов во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю организован прием-консультация граждан по вопросам проверки транспортных средств и документов на транспортные средства, подлежащих продаже», - указано на официальном сайте ГИБДД Приморского края.

Отмечается, что проверка не займет много времени, поскольку проводится в автоматическом режиме. В ходе такой процедуры можно узнать, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске, не внесены ли в его конструкцию незарегистрированные изменения, соответствует ли маркировка авто его документам и прочие нюансы, влияющее на процесс эксплуатации купленной машины.

«Услуга предоставляется безвозмездно», - отметили в ГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,
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