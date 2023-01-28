В ГИБДД сказали, что необходимо сделать перед покупкой авто

Подобные действия способны сохранить время и денежные средства, сообщает KONKURENT.RU.

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Россиянам, которые желают приобрести поддержанный автомобиль, сказали, что необходимо сделать в обязательном порядке перед оформлением сделки.

С предупреждением к гражданам обратились сотрудники Госавтоинспекции по Приморскому краю. Так, по словам сотрудников ГИБДД, покупка авто без его проверки несет в себе риски.

Дело в том, что в качестве продавцов поддержанных иномарок могут выступить и мошенники, пытающиеся продать автомобиль, который, например, находится в розыске.

Чтобы избежать дальнейших неприятностей, потенциальным покупателям советуют обратиться в ГИБДД для проверки документов покупаемой машины.

В Приморском крае, к слову, были организованы специальные пункты, где граждане могут проверить документы авто.

«В целях предотвращения мошеннических действий в отношении приобретателей автомобилей со стороны недобросовестных продавцов во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю организован прием-консультация граждан по вопросам проверки транспортных средств и документов на транспортные средства, подлежащих продаже», - указано на официальном сайте ГИБДД Приморского края.

Отмечается, что проверка не займет много времени, поскольку проводится в автоматическом режиме. В ходе такой процедуры можно узнать, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске, не внесены ли в его конструкцию незарегистрированные изменения, соответствует ли маркировка авто его документам и прочие нюансы, влияющее на процесс эксплуатации купленной машины.