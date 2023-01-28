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2 часа назад

Последний лимузин СССР

Motor.ru

Общепринятая история лимузинов ЗИЛ закончилась на стыке веков, когда их постепенно вывели из обращения Гаража особого назначения, а их место на долгое время заняли автомобили Mercedes. Но этот период использования отечественной техники ГОНом мог бы продлится куда дольше, если бы герой нашего сегодняшнего рассказа пошел в производство. Ведь это уникальный ЗИЛ 4102 — единственный сохранившийся экземпляр последнего советского «членовоза». Так в СССР называли автомобили, которые возили членов ЦК КПСС.

Подробности судьбы последнего лимузина СССР
Фото: Motor.ruMotor.ru
А еще это своего рода памятник последним достижениям советской промышленности, ведь более совершенного автомобиля в конце восьмидесятых просто не существовало. Говорить, что на борту ЗИЛа 4102 был кондиционер, сервоприводы стекол, электрорегулировки зеркал даже банально — водитель здесь мог управлять даже бортовым компьютером с голосовым оповещением и музыкальной системой с десятью динамиками. При этом всё вокруг было отделано лучшими материалами из разных республик СССР: кожа, шерсть, дерево, велюр… Что же с ним случилось и почему этот ЗИЛ получил неофициальное имя Раиса? Смотрите новое видео!

Кстати, совсем недавно мы рассказывали о другой диковинке завода ЗИЛ: гигантском вездеходе, который передвигался по бездорожью с помощью пятиметровых шнеков. В какой-то момент это казалось возможностью создать самый проходимый автомобиль в мире. А в этом материале можно посмотреть, на чем в действительности передвигался Ельцин в девяностых вместо ЗИЛа 4102. /m

Автоновости,Завод имени И.А. Лихачева,КПСС,
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