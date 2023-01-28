Подробности судьбы последнего лимузина СССР

А еще это своего рода памятник последним достижениям советской промышленности, ведь более совершенного автомобиля в конце восьмидесятых просто не существовало. Говорить, что на борту ЗИЛа 4102 был кондиционер, сервоприводы стекол, электрорегулировки зеркал даже банально — водитель здесь мог управлять даже бортовым компьютером с голосовым оповещением и музыкальной системой с десятью динамиками. При этом всё вокруг было отделано лучшими материалами из разных республик СССР: кожа, шерсть, дерево, велюр… Что же с ним случилось и почему этот ЗИЛ получил неофициальное имя Раиса? Смотрите новое видео!