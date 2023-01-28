Подробности судьбы последнего лимузина СССР

Общепринятая история лимузинов ЗИЛ закончилась на стыке веков, когда их постепенно вывели из обращения Гаража особого назначения, а их место на долгое время заняли автомобили Mercedes. Но этот период использования отечественной техники ГОНом мог бы продлится куда дольше, если бы герой нашего сегодняшнего рассказа пошел в производство. Ведь это уникальный ЗИЛ 4102 — единственный сохранившийся экземпляр последнего советского «членовоза». Так в СССР называли автомобили, которые возили членов ЦК КПСС.
Кстати, совсем недавно мы рассказывали о другой диковинке завода ЗИЛ: гигантском вездеходе, который передвигался по бездорожью с помощью пятиметровых шнеков. В какой-то момент это казалось возможностью создать самый проходимый автомобиль в мире. А в этом материале можно посмотреть, на чем в действительности передвигался Ельцин в девяностых вместо ЗИЛа 4102. /m