Porsche готовит 1000-сильный Taycan для конкуренции с Tesla и Lucid. Фотошпионам попался прототип хардкорного электрокара на испытаниях у полярного круга. По неофициальным данным, речь идёт о полноприводной трёхмоторной спецверсии с раздельными электродвигателями в приводе задних колёс. От исходника новинка будет отличаться аэродинамическим обвесом с фиксированным задним антикрылом, видоизменёнными бамперами и кастомными юбками.

Фото: Carscoops Carscoops

Самым мощным электромобилем Porsche является 761-сильный Taycan Turbo S, который дебютировал почти 3,5 года назад. Хотя седан пережил локальное обновление, что позволило вернуть титул быстрейшего электрокара на Нюрбургринге, без серьёзного апгрейда бороться с трёхмоторными американскими конкурентами будет сложно.

Актуальная топ-версия Tesla Model S Plaid развивает 1034 лошадиные силы, Lucid Air Sapphire выдаёт свыше 1200 лошадиных сил, так что Porsche есть куда стремиться. Инсайдеры не сомневаются, что быстрейший Porsche Taycan достигнет четырёхзначных величин мощности, но подробностей пока нет.