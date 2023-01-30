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4 часа назад

Кроссовер Subaru WRX 2022 года отозван из-за неправильного руководства по эксплуатации фар

PNZdrive

Subaru WRX 2022 года отозван из-за неверной информации, опубликованной в руководстве по эксплуатации. Оно может содержать неверные инструкции по настройке чувствительности системы помощи при дальнем свете.

Subaru WRX 2022 года отозван из-за ошибки в руководстве по эксплуатации
Фото: PNZdrivePNZdrive

Subaru пришлось отозвать более 4600 моделей WRX 2022 года из-за неверной информации, опубликованной в руководстве по эксплуатации. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, руководство может содержать неверные инструкции по настройке чувствительности системы помощи при дальнем свете, что может привести к тому, что затронутые автомобили будут нарушать Федеральные стандарты безопасности транспортных средств.

Отзыв затрагивает 4615 моделей WRX 2022 года и только те, которые оснащены функцией помощи при дальнем свете. Сюда не входят автомобили с правильным руководством по эксплуатации или автомобили без функции помощи при дальнем свете.

Владельцы, которые следуют неправильным инструкциям, могут неправильно понять состояние системы, что увеличивает риск сбоя. В инструкциях ошибочно упоминается работа диммерного выключателя другого типа. Subaru узнала о проблеме в октябре, потратив следующие два месяца на изучение проблемы, прежде чем в начале этого месяца решила, что затронутые автомобили не соответствуют федеральным стандартам безопасности. Автопроизводитель отметил, что ему ничего не известно о каких-либо авариях, травмах или сообщениях о проблемах, связанных с этими неверными инструкциями.

Это не отзыв, который заставит владельцев ехать к дилеру, чтобы исправить ситуацию. Subaru отправит затронутым клиентам правильную информацию для включения в их руководство по эксплуатации.

Автоновости,Кроссовер,Subaru,
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