Subaru WRX 2022 года отозван из-за ошибки в руководстве по эксплуатации

Subaru WRX 2022 года отозван из-за неверной информации, опубликованной в руководстве по эксплуатации. Оно может содержать неверные инструкции по настройке чувствительности системы помощи при дальнем свете.

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Subaru пришлось отозвать более 4600 моделей WRX 2022 года из-за неверной информации, опубликованной в руководстве по эксплуатации. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, руководство может содержать неверные инструкции по настройке чувствительности системы помощи при дальнем свете, что может привести к тому, что затронутые автомобили будут нарушать Федеральные стандарты безопасности транспортных средств.

Отзыв затрагивает 4615 моделей WRX 2022 года и только те, которые оснащены функцией помощи при дальнем свете. Сюда не входят автомобили с правильным руководством по эксплуатации или автомобили без функции помощи при дальнем свете.

Владельцы, которые следуют неправильным инструкциям, могут неправильно понять состояние системы, что увеличивает риск сбоя. В инструкциях ошибочно упоминается работа диммерного выключателя другого типа. Subaru узнала о проблеме в октябре, потратив следующие два месяца на изучение проблемы, прежде чем в начале этого месяца решила, что затронутые автомобили не соответствуют федеральным стандартам безопасности. Автопроизводитель отметил, что ему ничего не известно о каких-либо авариях, травмах или сообщениях о проблемах, связанных с этими неверными инструкциями.