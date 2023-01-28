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2 часа назад

В России в декабре значительно вырос средний размер автокредита

Илья Родин

В России в декабре значительно вырос средний размер автокредита. Он поднялся на 14%, до 1,244 млн рублей, что стало максимальным уровнем с марта 2022 года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

В России в декабре значительно вырос средний размер автокредита
Фото: ТАССТАСС

Рост средней суммы кредита явился своеобразной компенсацией падения российского авторынка в течение нескольких месяцев, пояснил гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Эксперт уточнил, что автодилеры постепенно переориентировали свои активности на новые марки, начали предлагать машины с набором обязательных опций. Это привело к росту стоимости транспортных средств, и, как следствие, к повышению средней суммы автокредита.

По его мнению, вторым фактором роста средней суммы кредита явилась ценовая политика участников рынка, учитывающая инфляционную составляющую автопроизводителей.

Уточняется, что на фоне этого число новых ссуд на покупку автомобиля в декабре уменьшилось на 7,5%, до 46,5 тысячи единиц. В итоге, объем выданных кредитов вырос только на 5,3%, до 57,9 млрд рублей.

Автоновости,Олег Лагуткин,
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