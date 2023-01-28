В России в декабре значительно вырос средний размер автокредита. Он поднялся на 14%, до 1,244 млн рублей, что стало максимальным уровнем с марта 2022 года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

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Рост средней суммы кредита явился своеобразной компенсацией падения российского авторынка в течение нескольких месяцев, пояснил гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Эксперт уточнил, что автодилеры постепенно переориентировали свои активности на новые марки, начали предлагать машины с набором обязательных опций. Это привело к росту стоимости транспортных средств, и, как следствие, к повышению средней суммы автокредита.

По его мнению, вторым фактором роста средней суммы кредита явилась ценовая политика участников рынка, учитывающая инфляционную составляющую автопроизводителей.