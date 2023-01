Lexus отзовет в России более восьми тысяч автомобилей из-за риска возгорания

«Отзыву подлежит 8301 автомобиль Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованный с 16 марта 2012 г. по 1 октября 2019 г», — говорится в сообщении.