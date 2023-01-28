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1 час назад

Lexus отзовет в России 8,3 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

Газета.Ru

Японская компания Lexus отзовет с российского рынка 8301 автомобиль для ремонта. Об этом сообщает «Росстандарт».

Lexus отзовет в России более восьми тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Отзыву подлежит 8301 автомобиль Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованный с 16 марта 2012 г. по 1 октября 2019 г», — говорится в сообщении.

У таких машин выявлена неисправность топливной системы, которая в конечном итоге может привести к утечке бензина. При наличии источника воспламенения это увеличивает риск возгорания автомобиля.

Отмечается, что дилеры проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

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