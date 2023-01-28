Названа самая мощная модель концерна BMW

Компания Alpina создаёт эксклюзивные версии на основе моделей концерна BMW. Инженеры данной структуры создали новинку – Аlpina B5 GT, в линейку вошли взятые за основу серийные машины М-серии, далее выпустили самый мощный седан и универсал.

Фото: Car.ru Car.ru

Новая машина В5 GT является эксклюзивной версией существующей модификации B5 S, построенной в своё время на шасси BMW M550i. Она заменила собой S-версию, а также стала самой мощной моделью в истории компании Alpina.

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Согласно имеющейся информации, приставка GT не имеет никакого отношения к моделям класса Gran Turismo самого BMW. Основой проекта по выпуску мощных машин с классическими типами кузовов стала Alpina B5 S.

Некоторые эксперты считают, что новый проект не следует считать эволюционным. Специалисты слегка улучшили систему впуска топливной смеси. Тем самым им удалось изменить давление наддува – оно стало более эффективным.

Изменили и программу управления системой, что обеспечило возможность значительно улучшить производительность V-образного 8-цилиндрового мотора. Его рабочая камера имеет объём 4,4 л. Мощность ДВС, в зависимости от модификации машины, варьируется от 621 до 634 л. с. при крутящем моменте 802-852 Н•м.

Специалистам пришлось дополнительно перенастроить 8-скоростную автоматическую трансмиссию, так как это было необходимо для достижения улучшенных характеристик. BMW Alpina B5 GT имеет полный привод.

Следующей доработкой машины является наличие усиленных распорок под капотом. Передний стабилизатор сделали более массивным.

Переделка механизмов не сказалась на динамических параметрах модели. До контрольных 100 км/ч седан разгоняется за 3,4 с, 5-дверный универсал – за 3,6 с. Максимальная скорость, соответственно, составляет 330 и 322 км/ч.

В перечень штатных опций вошли компактные подрулевые лепестки переключения передач, обивка сидений дорогостоящей натуральной кожей Merino. На подголовники нанесли индекс модели.

Особенным достоинством Аlpina B5 GT является плашка с порядковым номером машины, закреплённая на массивном центральном тоннеле.

Компания Alpina выпустит 250 автомобилей серии B5 GT. В странах Европы уже открыты предварительные заказы, поставки машин запланированы на июль.