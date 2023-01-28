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1 час назад

Chevrolet представил гоночный Corvette Z06 GT3.R

Motor.ru

Последнее поколение спорткара Chevrolet Corvette постепенно разрастается за счёт гоночных модификаций, самой свежей из которых стало исполнение GT3.R, подготовленное по требованиям Международной автомобильной федерации FIA для техники класса GT3. Гоночный дебют модели запланирован на 2024 год, а ближайший сезон будет посвящён тестам и доработкам автомобиля. Но ознакомиться с ключевыми особенностями новинки можно уже сейчас. За основу был взят дорожный Corvette Z06, оснащённый 670-сильным атмосферным 5,5-литровым V8.

Chevrolet представил гоночный Corvette Z06 GT3.R
Фото: Motor.ruMotor.ru

Специалисты компании Pratt Miller Engineering, специализирующейся на подготовке гоночных Chevrolet, адаптировали автомобиль к требованиям класса GT3. Заявлено, что гоночная версия имеет более 70% общих компонентов со стандартным двигателем, но мощность агрегата будет ниже, поскольку регламент серий ограничивает отдачу 600 лошадиных сил.

Кузов усилен за счёт каркаса безопасности, подвеска дорабатывается с помощью гоночных комплектующих, но принципиальная схема сохраняется. 18-дюймовые колёса заимствованы у гоночного Chevrolet Corvette C8.R, который также поделился с новинкой и тормозами.

Купе получило развитый аэродинамический обвес для оптимизации воздушного потока, улучшения охлаждения и увеличения прижимной силы. В 2024 году новый Chevrolet Corvette GT3.R будет выступать в американской серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship и чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship, включая марафона «24 часа Ле-Мана». Также в Corvette Racing рассматривают возможность продажи автомобилей частным клиентам.

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