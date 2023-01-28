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27 минут назад

Китай занял третье место в мире по поставкам автомобилей

Илья Родин

Китай в 2022 году вошел в тройку государств - крупнейших производителей машин в мире. Страна поставила на внешний рынок свыше 2,5 млн автомобилей, пишет Bloomberg.

Китай занял третье место в мире по поставкам автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на первом и втором местах оказались Япония и Германия. Четвертое и пятое место заняли соответственно Южная Корея и США.

По данным агентства, китайские машины в прошлом году пользовались большой популярностью в странах Ближнего Востока и в Латинской Америке.

Вместе с тем, КНР готова занять второе место в списке, сообщает портал Fbm.ru.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, страна нарастила производственные мощности. В результате, поставки транспортных средств на внешний рынок утроились с 2020 года и достигли более 2,5 млн в прошлом году.

Уточняется, что Китай поставил всего на 60 000 единиц меньше, чем Германия, поставки из которой постепенно сокращаются.

Таким образом, уточняют эксперты, республика превращается в грозного конкурента, способного «свергнуть с пьедестала» автогигантов, которые находились на нем десятилетиями.

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