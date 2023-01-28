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2 часа назад

Porsche не поделила с Tata название Safari

Motor.ru

В 2021 году состоялась премьера спорткара Porsche 911 Dakar, который стал первой в истории модели заводской версией, адаптированной к бездорожью. Но в начале 2023 года стало известно, что революционный по меркам немецкой марки спорткар должен был иметь совсем другое имя, но на пути встал индийский концерн Tata Motors. Да и наименование Dakar вовсе было не гарантировано Porsche, поэтому создание нового купе оказалось сопряжено с массой юридических споров.

Porsche не поделила с Tata название Safari
Фото: Motor.ruMotor.ru

Директор программы Posche 911 Dakar Томас Крикельберг в беседе с изданием Edmunds подчеркнул, что компания вела переговоры с Tata Motors, чтобы получить разрешение на использование торговой марки Safari. Под этим брендом индийский концерн на ряде рынков продаёт свои внедорожники, но обсуждения ни к чему не привели.

В итоге Porsche решила использовать резервное имя Dakar, но сначала предстояло получить разрешение от Amaury Sport Organization — организаторов ралли-марафона «Дакар» — который владеет этой торговой маркой в сегменте автомобилей.

Porsche заплатила сумму, размер которой не раскрывается, за право использовать это слово для своего спорткара на базе модели 911. При этом Томас Крикельберг подтвердил, что других моделей Porsche с именем Dakar больше не будет, но не исключено появление подобных модификаций под другим брендом, включая Safari. При условии, что удастся договориться с Tata Motors.

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