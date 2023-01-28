Porsche не поделила с Tata название Safari

В 2021 году состоялась премьера спорткара Porsche 911 Dakar, который стал первой в истории модели заводской версией, адаптированной к бездорожью. Но в начале 2023 года стало известно, что революционный по меркам немецкой марки спорткар должен был иметь совсем другое имя, но на пути встал индийский концерн Tata Motors. Да и наименование Dakar вовсе было не гарантировано Porsche, поэтому создание нового купе оказалось сопряжено с массой юридических споров.

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Директор программы Posche 911 Dakar Томас Крикельберг в беседе с изданием Edmunds подчеркнул, что компания вела переговоры с Tata Motors, чтобы получить разрешение на использование торговой марки Safari. Под этим брендом индийский концерн на ряде рынков продаёт свои внедорожники, но обсуждения ни к чему не привели.

В итоге Porsche решила использовать резервное имя Dakar, но сначала предстояло получить разрешение от Amaury Sport Organization — организаторов ралли-марафона «Дакар» — который владеет этой торговой маркой в сегменте автомобилей.