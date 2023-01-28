Дочерняя фирма "АвтоВАЗа" возобновила выпуск Lada Niva Bronto

Дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания «ВИС-Авто», возобновила сборку внедорожников Lada Niva Bronto. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».
«Дочернее предприятие автогиганта «ВИС-Авто» после длительной паузы, связанной с дефицитом комплектующих, возобновило сборку автомобилей Lada Niva Bronto в двух вариантах исполнения», - говорится в сообщении.
В комплектацию Lada Niva Bronto входит кондиционер, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, подвеска с увеличенным на 50 мм дорожным просветом, внедорожные покрышки, а также расширитель колесных арок.
Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.