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2 часа назад

Дочерняя фирма "АвтоВАЗа" возобновила выпуск Lada Niva Bronto

Газета.Ruиещё 1

Дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания «ВИС-Авто», возобновила сборку внедорожников Lada Niva Bronto. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

Дочерняя фирма "АвтоВАЗа" возобновила выпуск Lada Niva Bronto
Фото: LADA LADA

«Дочернее предприятие автогиганта «ВИС-Авто» после длительной паузы, связанной с дефицитом комплектующих, возобновило сборку автомобилей Lada Niva Bronto в двух вариантах исполнения», - говорится в сообщении.

В комплектацию Lada Niva Bronto входит кондиционер, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, подвеска с увеличенным на 50 мм дорожным просветом, внедорожные покрышки, а также расширитель колесных арок.

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Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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