Подкрашенный номер автомобиля станет поводом для лишения прав

Обстоятельства этого судебного дела касаются многих людей. Кто-то подкрашивает номер в связи с тем, что он давно потерял свой внешний вид и его нельзя распознать. Кто-то на всякий случай, а кто-то, чтобы не попасться в объектив камеры фотофиксации на дороге. Но во всех этих случаях результат будет един.

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС Иван Ноябрев / ТАСС

А теперь о сути судебного решения. Районный суд в Волгограде рассмотрел дело некоего Андреева. Его обвиняли в том, что номер на его автомобиле был подкрашен. А значит, он нарушил правила и должен отвечать за подложные регистрационные знаки.

Но, по мнению владельца машины, он никак не мог не нарушить правила. Дескать, он просто краской подновил номер. Районный суд решил, что в данном случае использовались подложные номерные знаки.

Хозяин машины с решением не согласился и пошел в вышестоящие судебные инстанции.

Дело рассматривал 8-й кассационный суд. И он утвердил решение нижестоящего суда. Так владелец машины лишился прав. И 30 тысяч рублей штрафа.

Многие водители не понимают, какие подкрашивания автомобильных номеров могут повлечь за собой лишение прав и даже уголовную ответственность.

Под подложными государственными регистрационными знаками, как пояснил Верховный суд, следует понимать, в частности, изготовленные в соответствии с техническими требованиями государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), в которые были внесены изменения, искажающие нанесенные на них символы.

В частности один из них (например, выдавливание, механическое удаление символа (символов), подчистка, подкраска) и допускающие иное прочтение государственного регистрационного знака.