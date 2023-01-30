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5 часов назад

В России появился хэтчбек Toyota с расходом 2,8 литра

Motor.ruиещё 1

В России можно купить гибридный компактный хэтчбек Toyota Aqua, который официально в нашей стране не представлен. Модель с минимальным пробегом продавец оценил в 1,7 миллиона рублей. В объявлении на Drom.ru, на которое обратила внимание «Российская газета», указано, что автомобиль был ввезен в Россию из Японии и находится в Анапе. Хэтчбек укомплектован бензоэлектрической установкой и расходует всего 2,8 литра топлива на 100 километров пути по циклу WLTC.

В России появился хэтчбек Toyota с расходом 2,8 литра
Фото: ToyotaToyota

Toyota Aqua продается в Японии, и в 2021 году модель перешагнула в новое, второе поколение. Она базируется на платформе GA-B (разновидность TNGA), и за компактные размеры и гибридный привод Aqua прозвали «младшим братом Prius». В движение ее приводит трехцилиндровый двигатель M15A-FXE мощностью 91 лошадиная сила, которому помогает 80-сильный электромотор. Последний питает литий-ионная батарея емкостью 4,3 ампер-часа. Коробка передач – вариатор.

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В родной Японии у хэтчбека есть и полноприводная модификация с системой E-Four. У такой Aqua установлен дополнительный электромотор на задней оси, развивающий 5,3-6,4 силы. E-Four помогает только при старте на скользком покрытии, затем отключается. В объявлении на Drom.ru указано, что в России для покупки доступна переднеприводная версия.

Общие продажи Toyota Aqua за более чем 10 лет приблизились к отметке в два миллиона штук. В Японии модель в свое время была бестселлером, уступая по объемам реализации только бюджетным кей-карам. По данным Toyota, гибридные силовые установки всех выпущенных хэтчбеков Aqua позволили «сэкономить» более 12,4 миллиона тонн CO2 по сравнению с обычными бензиновыми автомобилями того же класса.

По «серой» схеме в Россию попали и другие модели Toyota, прежде на нашем рынке недоступные. Среди них, например, компактный кроссовер Raize, компактвэн Sienna и RAV4 из Китая. Сама же Toyota объявила о прекращении поставок новых автомобилей в Россию – с весны прошлого года компания занимается только послепродажным обслуживанием. Завод в Санкт-Петербурге, где собирали RAV4 и Camry, закрыт.

Автоновости,Toyota Aqua,Toyota,
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