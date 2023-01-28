Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Genesis готовит кабриолет, который затмит Bentley Continental GTC

Motor.ru

Genesis готовит кабриолет, который затмит Bentley Continental GTC. Такой вывод можно сделать из публикации Automotive News. Журналистам удалось побеседовать с председателем Национального дилерского консультативного совета Genesis Питером Ланзавеккиа: менеджер заявил, что производство ультрароскошной двухдверки одобрил шеф-дизайнер корейского премиум-бренда Люк Донкервольке. Пресс-служба Genesis от дополнительных комментариев отказалась.

Genesis готовит кабриолет, который затмит Bentley Continental GTC
Фото: GenesisGenesis

Прототип Genesis X Convertible дебютировал в ноябре прошлого года, и тогда двухдверку считали шоу-каром без перспектив на конвейере. Однако собеседник Automotive News утверждает, что креативный директор Genesis на ежегодном собрании дилеров сообщил о разработке серийной версии.

По предварительным данным Genesis X станет флагманом южнокорейской марки и выйдет ограниченным тиражом. О ценах судить преждевременно, но Питер Ланзавеккиа назвал в качестве ориентира отметки 200-300 тысяч долларов и дал понять, что на Genesis X будут пересаживаться владельцы Bentley Continental GTC (стоит в США от 240 тысяч долларов).

О технической начинке Genesis X не известно ничего: на презентации кабриолет показали без характеристик, уточнив лишь, что речь идёт об электромобиле. Если инсайд подтвердится, то серийный кабриолет Genesis доберётся до дилерских центров уже в этом году.

Автоновости,Bentley Continental,Bentley,Люк Донкервольке,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители