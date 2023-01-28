Genesis готовит кабриолет, который затмит Bentley Continental GTC. Такой вывод можно сделать из публикации Automotive News. Журналистам удалось побеседовать с председателем Национального дилерского консультативного совета Genesis Питером Ланзавеккиа: менеджер заявил, что производство ультрароскошной двухдверки одобрил шеф-дизайнер корейского премиум-бренда Люк Донкервольке. Пресс-служба Genesis от дополнительных комментариев отказалась.

Фото: Genesis Genesis

Прототип Genesis X Convertible дебютировал в ноябре прошлого года, и тогда двухдверку считали шоу-каром без перспектив на конвейере. Однако собеседник Automotive News утверждает, что креативный директор Genesis на ежегодном собрании дилеров сообщил о разработке серийной версии.

По предварительным данным Genesis X станет флагманом южнокорейской марки и выйдет ограниченным тиражом. О ценах судить преждевременно, но Питер Ланзавеккиа назвал в качестве ориентира отметки 200-300 тысяч долларов и дал понять, что на Genesis X будут пересаживаться владельцы Bentley Continental GTC (стоит в США от 240 тысяч долларов).