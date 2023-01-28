Завод «БелДжи» заинтересован в бюджетных электрокарах Geely Geometry E. Об этом сообщил изданию «БЕЛТА» генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. Топ-менеджер подтвердил, что в 2023 году в Беларуси испытают электромобили Geometry E, не исключив скорого расширения гаммы официально продаваемых в стране автомобилей Geely. Вдобавок, «БелДжи» продолжит завозить и обслуживать электрокары Geometry C для «конкретных заказчиков».

Фото: Geely Geometry E, autohome.com.cn Geely Geometry E, autohome.com.cn

Геннадий Свидерский подчеркнул, что «БелДжи» специализируется на выпуске бензиновых автомобилей, и это направление остаётся основным. Однако белорусский завод готов изучить возможность расширения локальной линейки электромобилей: помимо среднеразмерного хэтчбека Geometry C в линейке может появиться компактный пятидверный «бюджетник» Geometry E.

Geely Geometry E — пятидверка длиной четыре метра с простым шасси со стойками McPherson спереди и полузависимой балкой сзади. У хэтчбека модный салон, современная внешность и яркая палитра цветов. Под капотом безальтернативный 82-сильный (130 Нм) электромотор, литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью до 39,4 киловатт-часа обеспечивает автономность до 401 километра (CLTC). Цена в Китае — 90-132 тысячи юаней (эквивалент 0,92-1,35 миллиона рублей).