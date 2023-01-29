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1 час назад

Классический Mini Cooper с 1,6 двигателем Honda

RU BMW

Mini Cooper, которому установили двигатель от Honda - довольно распространенное явление. Это возможно благодаря небольшим размерам недорогих двигателей Honda, которые легко помещаются в моторном отсеке Mini, и при этом обеспечивают достаточно большую мощность, превращая культовый британский хэтчбек в монстра.

Представлен классический Mini Cooper с 1,6 двигателем Honda
Фото: rubmw.rurubmw.ru

В новом видео от Hoonigan демонстрируется классический Mini с 1,6-литровым двигателем Honda VTEC под капотом. Неясно, какой мини-двигатель изначально приводил в движение автомобиль, однако у всех Mini были четырехцилиндровые двигатели небольшого объема. Самый большой Mini Cooper S выдавал бы 100 лошадиных сил, но, похоже, здесь дело обстояло иначе. После пересадки двигателя Honda автомобиль развивает 138 лошадинные силы на коленчатом валу (117 лошадиных сил на колесах).

rubmw.ru

Благодаря 1,6-литровому двигателю Honda Mini не только выдает большую мощность, но и становится намного надежнее, так как британские двигатели 50-х и 60-х годов никогда не славились своей долговечностью.

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