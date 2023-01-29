Представлен классический Mini Cooper с 1,6 двигателем Honda

Mini Cooper, которому установили двигатель от Honda - довольно распространенное явление. Это возможно благодаря небольшим размерам недорогих двигателей Honda, которые легко помещаются в моторном отсеке Mini, и при этом обеспечивают достаточно большую мощность, превращая культовый британский хэтчбек в монстра.

Фото: rubmw.ru rubmw.ru

В новом видео от Hoonigan демонстрируется классический Mini с 1,6-литровым двигателем Honda VTEC под капотом. Неясно, какой мини-двигатель изначально приводил в движение автомобиль, однако у всех Mini были четырехцилиндровые двигатели небольшого объема. Самый большой Mini Cooper S выдавал бы 100 лошадиных сил, но, похоже, здесь дело обстояло иначе. После пересадки двигателя Honda автомобиль развивает 138 лошадинные силы на коленчатом валу (117 лошадиных сил на колесах).

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