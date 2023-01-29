Автомобильное движение по Крымскому мосту закроют

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно закрыто с 00:00 до 12:00 мск 31 января в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом в воскресенье сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.
"30 января в 23:00 мск на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 мск для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
В ведомстве просят водителей планировать поездки заранее и следить за поступающей информацией.