Автомобильное движение по Крымскому мосту закроют

"30 января в 23:00 мск на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 мск для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.