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57 минут назад

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 31 января из-за ремонта

ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно закрыто с 00:00 до 12:00 мск 31 января в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом в воскресенье сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.

Автомобильное движение по Крымскому мосту закроют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"30 января в 23:00 мск на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 мск для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В ведомстве просят водителей планировать поездки заранее и следить за поступающей информацией.

Автоновости,Минтранс РФ,
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