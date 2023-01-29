Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
43 минуты назад

В Hyundai надеются возобновить работу завода в Санкт-Петербурге

Газета.Ruиещё 1

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai взаимодействует с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, обсуждая способы возобновить работу российского завода. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль, передает «Фонтанка».

В Hyundai надеются возобновить работу завода в Петербурге
Фото: HyundaiHyundai

«Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли. Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу», — сказал топ-менеджер в ходе встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос о будущем Hyundai в России.

По его словам, сейчас завод и поставщики работают в ограниченном режиме, чтобы выпускать комплектующие для обслуживания проданных машин.

Российский завод Hyundai Motor Manufacturing Rus приостановил выпуск автомобилей с марта 2022 года, ранее на предприятии выпускали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. В середине января сообщалось, что на заводе начался процесс увольнения сотрудников.

По информации газеты «Ведомости», завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, которые предназначены для сборки машин в Казахстане.

Автоновости,Kia Rio,Hyundai Solaris,Hyundai,Kia,Правительство Санкт-Петербурга,Hyundai,Минпромторг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители