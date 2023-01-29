В Hyundai надеются возобновить работу завода в Петербурге

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai взаимодействует с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, обсуждая способы возобновить работу российского завода. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль, передает «Фонтанка».
«Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли. Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу», — сказал топ-менеджер в ходе встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос о будущем Hyundai в России.
По его словам, сейчас завод и поставщики работают в ограниченном режиме, чтобы выпускать комплектующие для обслуживания проданных машин.
Российский завод Hyundai Motor Manufacturing Rus приостановил выпуск автомобилей с марта 2022 года, ранее на предприятии выпускали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. В середине января сообщалось, что на заводе начался процесс увольнения сотрудников.
По информации газеты «Ведомости», завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, которые предназначены для сборки машин в Казахстане.