В Hyundai надеются возобновить работу завода в Петербурге

«Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли. Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу», — сказал топ-менеджер в ходе встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос о будущем Hyundai в России.