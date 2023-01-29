Hennessey сделала суперпикап Ford с двумя мотоциклами в комплекте

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance славится своими мощными автомобилями, созданными на базе обычных моделей. Одна из фишек компании — могучие пикапы вроде VelociRaptor 600 на базе Ford F-150 со сдвоенной кабиной. Но для тех, кому мало этого и он хочет ещё и мотоцикл-эндуро, специалисты подготовили исполнение Sherco Edition, которое включает в себя ещё и два эндуро Sherco 300 Enduro. С технической точки зрения новый пикап почти не отличается от прочих VelociRaptor 600 с 600-сильным 3,5-литровым турбомотором V6, но есть ряд особенностей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Не считая особой ливреи, исполнение Sherco Edition имеет тормоза Brembo, крепления Risk Racing для двух мотоциклов в грузовом отсеке, удлинитель кузова, который можно использовать как погрузочную рампу для велосипедов, а также дополнительный 20-литровый топливный бак.

Вместе с пикапом поставляются мотоциклы Sherco 300 Enduro — можно выбрать двухтактный 300 SE или четырехтактный 300 SEF — с одноцилиндровыми двигателями с жидкостным охлаждением. SE имеет модернизированную головку блока цилиндров, а SEF — гоночную головку Race Tech.