В Сан-Франциско пожаловались на ложные вызовы от роботакси

Власти американского города Сан-Франциско пожаловались, что беспилотные такси мешают службам выполнять свою работу, в том числе из-за ложных экстренных вызовов. Об этом сообщает Wired.

Выяснилось, что с декабря роботакси Cruise совершили три ложных вызова в экстренные службы. Причиной для вызова оперативного ведомства послужило то, что пассажиры на сиденьях не отвечали на запросы транспортного средства. Вскоре обнаружилось, что люди в салоне авто просто спали и пропустили уведомления.