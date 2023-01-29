Сhery сертифицировала новый седан для России

Компания Chery получила российское одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Arrizo 5 Plus (6 Pro), сообщают "Автоновости дня".

Фото: Chery Chery

В России автомобиль будет представлен под названием Omoda S5 с 1,5-литровым бензиновым мотором (113 л.с.; 138 Нм) и вариатором, говорится в заметке.

Отмечается, что по габаритам сертифицированный седан отличается от Arrizo 5 Plus (6 Pro) - модель для России на несколько сантиметров короче в длину и ширину (по документам его длина составляет 4644 мм, ширина – 1814 мм, а высота – 1493 мм при колесной базе 2650 мм). Спереди у седана стоят стойки типа "МакФерсон", а сзади – торсионная балка.

В список оснащения входят система ABS, "ЭРА-ГЛОНАСС", датчики давления в шинах, климат-контроль с ручным или автоматическим управлением, подушки безопасности, аудиосистема, электростеклоподъемники, люк в крыше, обогревы руля, лобового стекла, зеркал и сидений, парктроники, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль и прочее.

Сейчас бренд Omoda представлен в России только кроссовером C5, который продается с октября прошлого года и стоит от 2,43 млн рублей.